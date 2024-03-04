ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна

Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных покрытий для изготовления оптоволокна, по 28 февраля 2026 года.

"Принятое решение позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории союза, а также снизить ее себестоимость. Тем самым будут созданы условия для долгосрочного развития оптоволоконной отрасли ", - прокомментировал решение комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Аналогичное решение готовится в отношении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.