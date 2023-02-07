Последнее обновление: 07.02.2023 13:20

ЕЭК продлила нулевую пошлину на ввоз контейнеров в ЕАЭС до конца года

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров по 31 декабря 2023 года включительно.

"Обнуление пошлины было призвано не допустить сокращения контейнерного парка ЕАЭС после ухода части западных логистических компаний. Продление срока действия меры таможенно-тарифного регулирования обеспечит своевременные поставки товара, а также загрузку портов Дальнего Востока", - прокомментировал решение комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он отметил, что производимые в настоящее время на территории ЕАЭС контейнеры выкупаются бизнесом стран-участниц союза в полном объеме, однако имеющиеся потребности при этом до конца не обеспечиваются.

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