Совет ЕЭК продлил до 1 октября порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил сегодня действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц еще на полгода - до 1 октября 2023 года. Об этом сообщила по итогам заседания Совета ЕЭК официальный представитель комиссии Ия Малкина.

По ее словам, вопрос рассматривался по инициативе российской стороны.

"До 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - сказала Малкина.

Решение вступит в силу через 10 дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля.

Малкина также напомнила, что порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг.