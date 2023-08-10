Последнее обновление: 10.08.2023 08:09

Суд разрешил Минюсту США получить доступ к Twitter-аккаунту Трампа

Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит получил ордер на изучение документов, связанных с аккаунтом бывшего президента Дональда Трампа в Twitter, но соцсеть отказывалась их предоставлять, за что получила штраф.

Об этом стало известно в среду из документов федерального апелляционного суда в Вашингтоне, сообщает AP.

Прокуроры Минюста США в январе получили ордер, который обязывает Twitter предоставить информацию об аккаунте Трампа после того, как суд "нашел достаточные основания для обыска аккаунта в Twitter на предмет наличия доказательств уголовных преступлений".

Также обвинение получило право обязать Twitter не разглашать информацию об ордере, поскольку в таком случае Трамп "серьезно поставит под угрозу текущее расследование".

Twitter возразил против неразглашения информации и отказался предоставлять информацию об аккаунте экс-президента США, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США о праве на свободу слова.

Апелляционный суд, однако, не согласился с аргументами соцсети и наложил на нее штраф в 350 тысяч долларов за задержку с выполнением ордера.

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