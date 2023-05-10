Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах

Суд присяжных по гражданскому иску постановил, что бывший президент Дональд Трамп сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл, но не в ее изнасиловании, и постановил выплатить ей 5 млн долларов компенсации.

Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету, поскольку он заявил, что ее обвинения являются "розыгрышем и ложью". Это - первый случай, когда бывший президент США был признан юридически ответственным за насильственные сексуальные действия.

Суд постановил, что Трамп должен выплатить Кэрролл пять миллионов долларов, передает BBC.

Она подробно рассказала суду, что именно произошло в 1996 году и какую травму она пережила. "Я нахожусь здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я об этом рассказала, он солгал и заявил, что этого не было", - отметила она во время первой дачи показаний.

Она рассказала суду, как столкнулась с Трампом в универмаге, где они обменялись шутливыми репликами, однако невинный флирт быстро перерос в насилие. По ее словам, Трамп попросил ее зайти с ним в примерочную, закрыл дверь, прижал ее к стене и изнасиловал.

"Даже сегодня, сидя перед вами, я помню, что я тогда чувствовала", - сказала она суду.

Она добавила, что отрицание Трампом самого факта нападения подорвало ее репутацию, стоило ей работы и романтических отношений. "Я здесь, потому что я хочу, наконец, получить обратно свою жизнь", - сказала она.

В заключительном слове в понедельник адвокат Роберта Каплан, защищающая Кэрролл, отметила, что у Дональда Трампа есть устоявшийся modus operandi (образ действия).

Она несколько раз обращала внимание присяжных на сходные моменты в рассказах других женщин, которые обвиняли бывшего президента в сексуальных домогательствах: флирт в общественном месте, за которым следовало внезапное нападение.

"То, что случилось с Джин Кэрролл, соответствует этому шаблону", - заключила адвокат.

Поскольку Трамп лично появляться в суде отказался, Роберта Каплан продемонстрировала присяжным видеозапись его показаний. В частности, она показала Трампу нашумевшую запись его неформального разговора с ведущим новостной развлекательной ТВ-программе Access Hollywood, который произошел по дороге на запись.

Это видео впервые всплыло во время президентской кампании 2016 года. В нем Трамп хвастался, как хватал женщин за интимные места, и что ему это всегда сходило с рук.

"Когда ты звезда, тебе все это дозволяется. Можно делать все, что угодно, - говорил Трамп. - Хватайте их за… [нецензурно]. Все что хочешь, то и делай".

Отвечая на вопрос Каплан об этих заявлениях, бывший президент даже и не попытался как-то оправдаться, сказав, что "исторически со звездами так было всегда".

А когда адвокат Кэрролл все-таки настояла на том, чтобы он прокомментировал свое заявление о том, что женщин можно хватать за… [нецензурно], Трамп ответил, что "если вы посмотрите на последние миллион лет, то так оно в значительной степени и было. Не всегда, но в значительном числе случаев так и было. К сожалению, или к счастью".

По мере того, как вопросы Каплан становились все более острыми, Трамп потерял самообладание и в конце концов набросился на нее и на ее внешний вид, сказав, что "если честно, то вы мне тоже не интересны".

Одним из аргументов бывшего президента в свою защиту было то, что Джин Кэрролл - совсем не в его вкусе. Показательно, что точно так же он реагировал на обвинения в изнасиловании, которые выдвигали против него Джессика Лидс и Наташа Стойноф, которые также выступали свидетелями со стороны обвинения.

Правдивость этого заявления, однако, была поставлена под сомнение, когда оказалось, что Дональд Трамп перепутал Джин Кэрролл со своей бывшей женой, актрисой Марлой Мэйплз.

Во время снятия показаний Каплан показала Трампу черно-белую фотографию, на которой он разговаривает с мужчиной и двумя женщинами на каком-то мероприятии. На вопрос, кто это, он немедленно ответил: "Это Марла". Его собственный адвокат был вынужден поправить бывшего президента, пояснив, что женщина на фотографии - это Джин Кэрролл.

Из-за отказа ответчика лично присутствовать на слушаниях, его защиту в зале суда полностью взял на себя адвокат Джо Такопина. Он назвал обвинения, выдвинутые Кэрролл "невероятным художественным вымыслом".

Он утверждал, что Кэрролл не подала заявление об изнасиловании в полицию, потому что там бы провели расследование, и нашли бы несостыковки в ее рассказе.

Во время нескольких часов перекрестного допроса Кэрролл Такопина последовательно пытался поставить под сомнения все детали ее рассказа. Он неоднократно спрашивал ее, почему она не кричала, когда, по ее словам, Трамп на нее напал.

"Я не из крикливых", - сказала она Такопине, добавив, что некоторые женщины не заявляют о сексуальных домогательствах, как раз потому, что не хотят отвечать на вопрос, почему они не кричали.

В какой-то момент Джин Кэрролл со слезами на глазах резко заявила Такопине: "Говорю вам: он изнасиловал меня, кричала я или нет". Она расплакалась, по ее словам, потому что "не верила, что в 2023 году женщине все еще могут задать подобный вопрос".

Бывшая колумнистка журнала Elle пояснила, что она принадлежит к "молчаливому поколению", заявив, что женщин ее возраста учили молчать. Адвокат Такопина также спросил Кэрролл, почему ни она, ни ее друзья не могут вспомнить конкретную дату, когда произошло это нападение. Это, по его словам, лишило его клиента возможности предоставить алиби.

Он высказал свои сомнения и по поводу того, где именно произошло изнасилование. По его словам, заявление Кэрролл, что это произошло в известном и многолюдном универмаге, но так, что не нашлось ни одного свидетеля, представляется невероятным.

Такопина утверждал, что эта история была заимствована из одного эпизода популярного сериала "Закон и порядок: специальный корпус". Он был снят в 2012 году, и в нем как раз и рассказывается о расследовании изнасилования в отделе нижнего белья универмага Bergdorf Goodman.

Кэрролл признала, что нападение на нее произошло в том же месте, и что этот эпизод был показан до того, как она предъявила Трампу обвинения в 2019 году, но утверждала, что это - просто совпадение. На что Такопина ответил риторическим вопросом: "Какова вероятность такого совпадения?"

Во время дачи показаний Кэрролл, отвечая на вопросы своих адвокатов, описала, с какой волной ненависти ей пришлось столкнуться после того, как она публично обвинила Трампа в изнасиловании, а он в ответ опубликовал в соцсетях заявление, в котором назвал ее иск против него мошенничеством.

Она сказала, что авторы многих комментариев воспользовались словами Трампа о том, что она, якобы, "не в его вкусе", и заявляли ей, что она "слишком уродлива, чтобы жить дальше".