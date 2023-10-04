Cпикер Палаты представителей США снят с должности однопартийцами

Спикер Палаты представителей США – нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти во вторник прогнозируемо лишился своей должности под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

Решение об отставке Маккарти поддержали 216 членов Палаты представителей, в том числе восемь членов Республиканской партии, против выступили 210 конгрессменов.

Спикера нижней палаты Конгресса впервые в истории США сняли с должности по процедуре motion to vacate, которая позволяет определенному числу конгрессменов вынести на голосование соответствующий вопрос. Кроме того, последний раз голосование за снятие спикера Палаты происходило более 110 лет назад.

Кевин Маккарти стал спикером Палаты представителей только с 15-й попытки в январе 2023 года после заключения соглашения с ультраправыми республиканцами. Оно, среди прочего, предусматривало, что motion to vacate может быть инициировано только одним конгрессменом.

Этот механизм стал рычагом влияния ультраправых на Маккарти, поскольку – как и показало голосование во вторник – Демократическая партия не поддержала бы спикера в случае, если бы был вынесен вопрос о его отставке.

Инициатором отставки Маккарти стал представитель ультраправого крыла его партии Мэтт Гейц, который выразил возмущение принятием резолюции о временном федеральном финансировании во избежание шатдауна за счет голосов демократов.

Хотя в этой резолюции не были предусмотрены средства для финансирования помощи Украине, Гейц утверждал, якобы Маккарти заключил "тайное соглашение" с президентом США Джо Байденом об одобрении поддержки Киеву в его борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Известно, что сам Маккарти не выступает принципиально против предоставления Украине военной и другой помощи – в отличие от ультраправых "коллег", но публично требовал от администрации Байдена гарантировать подотчетность по потраченным средствам, а от украинской стороны – "план победы" в войне.

После отставки Маккарти его должность временно займет республиканец Патрик Макгенри, председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам, который голосовал против отстранения спикера.

Теперь в палате начинается процесс избрания нового постоянного председателя. Сколько он будет длиться, спрогнозировать невозможно, поскольку республиканцы имеют незначительное большинство – 221 против 212 у демократов, и голосов лишь пяти из них достаточно, чтобы заблокировать любое назначение.