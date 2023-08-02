Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Федеральное большое жюри во вторник одобрило объявление федеральных уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о штурме Капитоля 6 января 2021 года.

В обвинительном акте, опубликованном после решения большого жюри, Трампу выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав, передает CNN.

Кроме того, там утверждается, что штурм Капитолия связан с попытками Трампа оспорить результаты президентских выборов в США в 2020 году. "Вскоре после дня выборов ответчик также прибегнул к незаконным средствам, чтобы уменьшить количество законных голосов и подорвать результаты выборов", – говорится в документе.

Так как в акте фигурирует понятие заговора, можно ожидать, что обвинения предъявят и другим фигурантам расследования 6 января. В связи с объявлением обвинительного акта Трампа вызвали в федеральный суд в Вашингтоне в четверг, 3 августа, на 23:00 по Киеву.

Свое расследование тех событий, как известно, вел ныне распущенный спецкомитет Палаты представителей США, который рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности за "подстрекательство к восстанию". Это одна из самых тяжелых статей, которая потенциально могла бы запретить ему избираться на государственные должности – вплоть до президента США.

Нынешний обвинительный акт – уже второй за два месяца для спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита, который ведет федеральные дела, в которых фигурирует Трамп. Предыдущее обвинение касалось ненадлежащего обращения с секретными документами, где американский экс-президент не признал вину ни по одному из 37 пунктов.

Кроме того, ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании. Также напомним, что в штате Джорджия продолжается другое расследование о вероятной попытке неправомерного влияния Трампа на выборы 2020 года через давление на местных чиновников.

Трамп, который сейчас является самым популярным претендентом на президентскую номинацию среди Республиканской партии, стал первым экс-президентом США в истории, который является обвиняемым по уголовному делу. Между тем, вероятное заключение не повлияет на возможность Трампа избраться президентом США.