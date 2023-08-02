НАТО следит за ситуацией вдоль своих восточных границ

НАТО внимательно следит за ситуацией вдоль своих восточных границ, в частности, после вчерашнего инцидента с нарушением воздушного пространства Польши военными вертолетами Беларуси.

Об этом сообщает TVP Info со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По словам собеседника телеканала, НАТО находится "в тесном контакте с польскими властями" относительно инцидента с белорусскими вертолетами на границе.

"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", – добавил источник.

Накануне вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.