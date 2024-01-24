Последнее обновление: 24.01.2024 10:03

Беларусь обиделась на НАТО из-за отсутствия приглашения на учения

Минобороны Беларуси обиделось на НАТО и пожаловалось, что альянс не посчитал нужным уведомить о проведении и пригласить представителей Беларуси на крупнейшие со времен холодной войны учения.

"Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на "крупнейшие за десятилетие" учения, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала", – заявил в Twitter глава департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко.

Он также раскритиковал "отдельные государства" и в особенности Польшу за нарушение Венского документа ОБСЕ, который предусматривает информирование государства-членов о масштабной военной деятельности.

Речь идет о военных маневрах НАТО "Непоколебимый защитник" (Steadfast Defender) в феврале текущего года.

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