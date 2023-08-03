Последнее обновление: 03.08.2023 08:33

Госдеп: НАТО не рассматривает вариант коллективной обороны ввиду трений Беларуси и Польши

НАТО не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Беларуси, сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя утверждения Варшавы о том, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши, нарушив ее государственную границу.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО, напоминает ТАСС.

"Мы видели, что польское правительство опубликовало заявление по упомянутому вопросу. Мы рассчитываем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других государств. И мы продолжим относиться к безопасности НАТО очень серьезно", - сказал Миллер. Он отказался давать какие бы то ни было характеристики происходящему в отношениях Минска и Варшавы.

"Пусть об инциденте говорит польское правительство. Он был на их территории", - отметил американский дипломат.

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