Последнее обновление: 31.05.2021 17:26

Штаб-квартира НАТО ограничила доступ представителей Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в качестве одной из ответных мер на принудительную посадку европейского лайнера в Минске организация ограничила доступ сотрудников белорусской миссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе.

"Мы решили ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО", - цитирует Cтолтенберга Reuters.

Он не уточнил, как технически будет организовано ограничение.

Ранее Столтенберг назвал принудительную посадку лайнера компании Ryanair и арест летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича вместе с его подругой "государственным угоном самолета", а также сказал, что ему "трудно поверить, что минский режим мог сделать что-то подобное без всякой координации с Москвой".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование