Лукашенко начал неделю с кадровых назначений

Лукашенко в понедельник, 25 сентября, провел очередной раунд кадровых перестановок, сообщила его пресс-служба.
В частности, Лукашенко назначил Юрия Горлова помощником президента - инспектором по Гомельской области.
Кроме того, согласовано назначение:
Геннадия Сабынича - председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;
Сергея Семенычева - председателем Миорского райисполкома;
Олега Макаревича - председателем Сенненского райисполкома;
Владимира Белова - председателем Ивацевичского райисполкома;
Виктора Рафаловича - председателем Ганцевичского райисполкома;
Дмитрия Шинкаренко - председателем Кормянского райисполкома;
Дмитрия Чигиря - председателем Дрибинского райисполкома;
Олега Корсака - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Романа Трубицкого - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш";
Виктора Галанова - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Владимира Наумовича - заместителем министра экономики;
Алексея Героева - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);
Игоря Кузнецова - управляющим делами Витебского облисполкома.