Последнее обновление: 25.09.2023 13:05

Лукашенко начал неделю с кадровых назначений

Лукашенко в понедельник, 25 сентября, провел очередной раунд кадровых перестановок, сообщила его пресс-служба.

В частности, Лукашенко назначил Юрия Горлова помощником президента - инспектором по Гомельской области.

Кроме того, согласовано назначение:

Геннадия Сабынича - председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;
Сергея Семенычева - председателем Миорского райисполкома;
Олега Макаревича - председателем Сенненского райисполкома;
Владимира Белова - председателем Ивацевичского райисполкома;
Виктора Рафаловича - председателем Ганцевичского райисполкома;
Дмитрия Шинкаренко - председателем Кормянского райисполкома;
Дмитрия Чигиря - председателем Дрибинского райисполкома;
Олега Корсака - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Романа Трубицкого - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш";
Виктора Галанова - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Владимира Наумовича - заместителем министра экономики;
Алексея Героева - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);
Игоря Кузнецова - управляющим делами Витебского облисполкома.

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