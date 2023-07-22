Последнее обновление: 22.07.2023 10:41

Северная Корея во второй раз за неделю провела ракетные испытания

Северная Корея второй раз за эту неделю осуществила испытательные пуски ракет, на этот раз – крылатых, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что около 4 утра в субботу зафиксировали пуски нескольких крылатых ракет в Желтое море. Южная Корея и разведка США еще исследуют детали.

За три дня до этого КНДР запустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, а на прошлой неделе – свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

Во вторник США сообщили, что в порт Южной Кореи впервые с 1981 года зашла американская подводная лодка, способная запускать баллистические ракеты с ядерным вооружением.

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