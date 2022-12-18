Северная Корея дважды за воскресенье осуществила пуски баллистических ракет

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал второй за воскресенье пуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщило агентство "Ренхап".

Пуски были осуществлены из провинции Северный Пхеньян (Пхенан-Пукто), говорится в сообщении.

Две баллистические ракеты средней дальности пролетели примерно 500 км в сторону Японского моря, передает Интерфакс.

"Наши военные, усиливая деятельность по мониторингу и надзору, поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении ОКНШ.

Северная Корея в 2022 году осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.