Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщили власти США, Японии и Южной Кореи.

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря», — заявил Объединенный комитет начальников штабов США. Позднее южнокорейские и японские источники сообщили, что ракет было две.

В Сеуле находится госсекретарь США Энтони Блинкен — в рамках визита он встречается с лидерами Южной Кореи и принимает участие в саммите по вопросам демократии, организованном по инициативе президента США Джо Байдена.

Запуск произошел через несколько дней после завершения масштабных ежегодных учений «Щит свободы», направленных на сдерживание угроз со стороны КНДР.

Пхеньян предупредил, что Сеул и Вашингтон дорого заплатят за учения. Власти также объявили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел артиллерийскую установку, способную, по его словам, нанести удар по Сеулу.

Ранее власти КНДР объявили Южную Корею своим главным врагом, распустили агентства, занимающиеся вопросами воссоединения и пропагандистской работой, и пригрозили Сеулу войной.