Последнее обновление: 13.07.2023 09:51

Северная Корея во второй раз запустила баллистическую ракету

Северная Корея подтвердила, что утром в среду запускала межконтинентальную баллистическую ракету, и утверждает, что это новейшая твердотопливная ракета Hwasong-18, сообщает CNN.

В Пхеньяне заявили, что запущенная в среду ракета была новейшей межконтинентальной баллистической ракетой КНДР Hwasong-18. Эту твердотопливную ракету труднее обнаружить и перехватить, чем все другие межконтинентальные ракеты, которые КНДР создала в рамках своей программы.

Ракета на этот раз летела 74 минуты, несколько больше, чем во время предыдущего, первого пуска, и преодолела тысячу километров.

Государственное информагентство КНДР заявило, что на пуске лично присутствовал лидер Ким Чен Ын и что испытания провели "в тяжелый период, когда ситуация с безопасностью на Корейском полуострове и в регионе дошла до уровня ядерного кризиса перед "холодной войной", поскольку провокации против КНДР США и вассальных сил усилились".

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