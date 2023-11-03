Главред «Рэгіянальнай газеты» приговорен к 4 годам лишения свободы

Суд Молодечненского района 3 ноября вынес жесткий приговор главному редактору "Рэгіянальнай газеты" и политзаключенному Александру Манцевичу.

Журналиста обвинили в дискредитации Республики Беларусь по ст. 369-1 Уголовного кодекса и приговорили к 4-м годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 базовых величин (94 000 рублей).

Согласно следствию, Александр Манцевич, являясь директором редакции газеты, совместно с другими людьми с 1 января 2020 года по 15 марта 2023 года якобы "распространял в печатном издании и его интернет-ресурсах заведомо ложные сведения, дискредитирующие Беларусь и ее органы власти".

В статьях издания, по мнению обвинения, "содержалась недостоверная информация, направленная на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, подрыв авторитета страны и ее органов власти, нанесение вреда национальным интересам, дестабилизацию обстановки среди граждан Беларуси, формирование ложных представлений о несоблюдении в республике прав и свобод граждан".

Манцевич был задержан 15 марта 2023 года после обыска в его доме. До суда он был помещен в следственную тюрьму №8 в Жодино.