Зеленский поручил усилить защиту портовой инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на РФ и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Такое поручение последовало по ночных ракетных ударов РФ по портовой инфраструктуре Одессы.

«Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни", - заявил Зеленский.

Одесскую область в ночь на 19 июля российские войска атаковали ракетами "Оникс", другими видами ракет из авиации, ударными дронами типа Shahed.

Как сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Украины Александр Кубраков, повреждений получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.Также повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

«Атака на зерновые терминалы – акт агрессии против мира. Целью российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия, в первую очередь, для продовольственной безопасности мира", - заявил Кубраков.