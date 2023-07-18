ЕС обратился к России из-за остановки "зерновой сделки"

Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении о прекращении Россией Черноморской зерновой инициативы в понедельник. Боррель от имени всего ЕС подчеркнул, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие.

Разрывая соглашения, Россия единолично блокирует один из важных основных путей экспорта из Украины зерна и несет исключительную ответственность за сбои в поставках зерна по всему миру и рост цен на продовольствие, добавил Боррель.

"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы", – говорится в заявлении.

ЕС будет прилагать все усилия, чтобы продолжать поддерживать своевременную и стабильную доставку всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки через "Пути солидарности" между ЕС и Украиной.

ЕС будет продолжать сотрудничать с пострадавшими странами-партнерами для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности и поддерживать все усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы, добавил Боррель.

Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.