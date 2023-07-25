Зеленский: Дальнейшая блокада украинского зерна в ЕС недопустима

Президент Владимир Зеленский в понедельник сообщил о совещании по экспорту украинской агропродукции на фоне намерений Польши закрыть границу для зерна из Украины после 15 сентября, когда истекают установленные Еврокомиссией ограничения.

Глава государства отметил, что Украина "верит в договоренности с Европейской комиссией", но готовится к любому развитию событий относительно экспорта украинского зерна.

"Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех будет устраивать", – добавил он.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.

В ответ украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.

Ранее Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению "узких мест" в этих пяти странах.