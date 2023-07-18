Последнее обновление: 18.07.2023 13:46

Франция осуждает приостановку участия РФ в Черноморской зерновой инициативе

Франция осуждает приостановку Россией своего участия в Черноморской зерновой инициативе, говорится в заявлении, распространенном посольством Франции в РБ.

«Россия несет полную ответственность за блокирование судоходства в этом морском районе и незаконную блокаду украинских портов. Она должна прекратить шантаж мировой продовольственной безопасности и отменить свое решение», - сказано в заявлении.

Со своей стороны, Франция вместе со своими партнерами продолжит активизировать действия по снижению рисков отсутствия продовольственной безопасности для наиболее уязвимых групп населения во всем мире, в том числе с помощью коридоров солидарности ЕС, которые играют важнейшую роль и позволили вывезти из Украины 38 млн. тонн зерновых с марта 2022 года.

Франция также увеличила объем международной продовольственной помощи до более чем 840 млн. евро на 2023 год, чтобы помочь людям, страдающим от отсутствия продовольственной безопасности или недоедания в результате агрессии России против Украины.

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