Генсек ООН: «Горстка зерновых пожертвований" не сможет исправить последствия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал в четверг, заочно отвечая президенту России Владимиру Путину, что обещанная им Африке «горсточка пожертвований» в виде небольших партий зерна не возместит ущерб от выхода России из «зерновой сделки» и остановки экспорта украинского зерна по морю.

«Ясно, что когда вы изымаете с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это ведет к более высоким ценам, чем те, что были бы, если бы украинское зерно получило нормальный доступ на международные рынки», — цитирует Гутерриша агентство Reuters.

«И это повышение цен будет оплачивать каждый, везде, и конкретно — развивающиеся страны и уязвимые слои в странах среднего достатка и даже в развитых странах. Поэтому горсточкой пожертвований отдельным странам не исправить эти серьезнейшие последствия, которые касаются всех и везде», — продолжил Гутерриш.

Путин в четверг на встрече с делегациями африканских стран в Санкт-Петербурге объявил, что Россия будет поставлять зерно шести странам Африки бесплатно.