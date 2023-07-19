Украина предлагает новый маршрут для "зерновой инициативы"

Украина предлагает продолжить работу Черноморской зерновой инициативы в трехстороннем формате совместно с Турцией и ООН.

Зерно будут экспортировать через территориальные воды Болгарии и Румынии, заявил в эфире телемарафона украинский посол в Турции Василий Боднар.

«Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, которые предоставляют суда для перевозки зерна. На наш взгляд, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии», — отметил посол.

Указанный вариант возможен, если международное сообщество возьмет на себя ответственность и с одной стороны гарантирует Украине возможность реализации такого сценария, а с другой стороны, «будет давить на Россию», сказал Боднар.

Посол также отметил, что украинские власти пытаются решить проблему с рынком зерна. В частности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба работает в ООН с поиском способов продолжения зерновой инициативы.

Боднар отметил, что условия России по продлению зернового соглашения – это попытка выхода из-под санкций.

«Россия пытается воспользоваться этой ситуацией и будет пробовать использовать тематику Африки именно для удовлетворения своих интересов, никоим образом не думая об интересах Украины и вообще о глобальных продовольственных интересах», — сказал дипломат.

По словам посла, чтобы минимизировать риски, Турция пытается искать золотую середину.