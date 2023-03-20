Приговоренный властями Беларуси к 15 годам лишения свободы политзаключенный Игорь Лосик пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщают правозащитники, Игорь Лосик длительное время держал голодовку в ШИЗО Новополоцкой колонии, после чего порезал себе руки и шею. Игоря спасли и отправили в лазарет.

Лосик приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по «делу Тихановского». Его жена Дарья Лосик приговорена к двум годам лишения свободы. Четырехлетняя дочь Лосика Паулина воспитывается бабушкой и дедушкой.