Последнее обновление: 30.06.2023 10:45

США: Присутствие "Вагнера" не поспособствует стабильности в Беларуси

Присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как и в других странах, не будет способствовать стабильности, заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на соответствующий вопрос.

«Как я говорил раньше, решение пригласить "Вагнер" в Беларусь стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были", - сказал Миллер.

"Мы продолжим призывать страны не приглашать к себе ЧВК "Вагнер" и будем предпринимать действия, чтобы привлечь "Вагнер" к ответственности", - добавил Миллер.

Представитель Госдепартамента при этом отметил, что не обладает информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других представителей этой группы.

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