Последнее обновление: 27.06.2023 09:05

США будут добиваться выдачи главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, но не от Лукашенко

США будут добиваться выдачи главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, но если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции.

Беларусь к таким странам не относится, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Он также заявил, что Госдеп не вступал в контакты с властями Беларуси относительно попытки мятежа в России и ситуации вокруг частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"Мне о таковом неизвестно", - сказал Миллер, когда его попросили уточнить, обсуждал ли Вашингтон с Минском упомянутый блок вопросов.

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