Госдеп США назвал «безответственными» заявления Лукашенко о "вагнеровцах" и Польше

Госдеп США расценивает как «безответственные» заявления Лукашенко об угрозе вторжения группы Вагнера в Польшу, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

«Скажу, что это очередное в серии безответственных комментариев Лукашенко», - сказал Мэттью Миллер.

Он напомнил, что США в случае необходимости готовы прийти на помощь любому союзнику по НАТО.

"Наш альянс с Польшей прочен. Польша, конечно, является членом НАТО. И мы, если потребуется, будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил Миллер