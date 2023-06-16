Последнее обновление: 16.06.2023 13:12

Госдеп США: Лукашенко отдает Кремлю все больше контроля

Госдепартамент США продолжает следить за ситуацией с перемещением российского тактического ядерного оружия в Беларусь, заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

Он отметил, что сейчас США не видят причин для корректировки позиций собственных ядерных сил, а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

В то же время Миллер отметил, что договоренность о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси свидетельствует о том, что Лукашенко отдает Кремлю все больше контроля над страной.

"Что касается Беларуси, то это еще один пример того, что Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, передавая Кремлю еще больший контроль над Беларусью вопреки воле белорусского народа. А для России это еще один безответственный шаг", – отметил представитель Госдепа.

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