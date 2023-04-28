США уведомили Беларусь о проведении в Европе учений Defender Europe

Военный атташе США в Беларуси Джейсон Такер проинформировал власти Беларуси о планируемых действиях ВС США в рамках учений Defender Europe 2023.

"28 апреля в ДМВС МО состоялась встреча с атташе по вопросам обороны США в Республике Беларуси подполковником Джейсоном Такером. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Подполковник Такер представил информацию о планируемых действиях ВС США в рамках учения "Защитник Европы - 2023", - сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества (ДМВС) Минобороны РБ Валерий Ревенко.

Участие в учениях примут почти 8 тыс. американских военнослужащих, которые будут проходить подготовку вместе с 15 тыс. военнослужащих из 26 стран, являющихся союзниками и партнерами.