Россия ждет от Беларуси выплат по евробондам российским инвесторам

Банк России проводит консультации с Минфином Беларуси, чтобы обеспечить получение выплат по белорусским евробондам держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается белорусских еврооблигаций, Банк России в курсе сложившейся ситуации. Хочу обратить внимание, что еврооблигации Республики Беларусь являются иностранными ценными бумагами, и обязательства по ним исполняются в соответствии с зарубежным правом, то есть мы не можем напрямую это регулировать и контролировать", - сказала она, передает Интерфакс.

"Знаем, что сейчас белорусская сторона работает над изменением национального законодательства, чтобы разработать механизм передачи выплат по еврооблигациям Республики Беларусь держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями. И мы, со своей стороны, проводим консультации с Минфином Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить получение клиентами российских депозитариев соответствующих выплат", - подчеркнула председатель ЦБ.