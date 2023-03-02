Инвесторы из РФ не могут получить до $500 млн выплат по евробондам Беларуси даже в «белках»

Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Беларуси, причем речь идет о выплатах в белорусских рублях, пишет КоммерсантЪ.

Для получения выплат необходимо пройти длительную процедуру открытия счета, однако и это, как показала практика, не гарантирует успеха, отмечает издание со ссылкой на участников рынка.

Процедура получения выплат, включая купонный доход, раскрыта на сайте Минфина РБ: требуется открыть счет в Беларусбанке, подать заявку на исполнение обязательств, предоставить выписки со счета депо в своем депозитарии, заключить договоры на выплаты в белорусских рублях, пройти комплаенс (для физических лиц — копия паспорта, для юрлиц — комплект учредительных документов).

Однако, по словам адвоката Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елены Менде, открытие счета в белорусском банке возможно только при личном обращении.

«Кроме того, при взаимодействии с депозитарием, особенно если представлены документы иностранного происхождения или есть сомнения в правильности заполнения каких-либо граф, заявления могут рассматриваться очень долго», - указывает юрист. В итоге процесс может завершиться отказом «только в связи с тем, что оперативное толкование норм отсутствует на уровне госрегулирования, а опыта подобных операций нет», считает Менде.

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) оценивает объем зависших платежей на уровне до $500 млн, но говорит, что точно установить объем замороженных выплат затруднительно, поскольку Минфин Беларуси не обладает всеми реестрами конечных держателей.

«Мы полагаем, что основными держателями евробондов Беларуси были российские инвесторы, как институциональные, так и физлица», - добавили в АВО.

В АВО сообщили, что в данный момент эмитент находится в стадии формирования нового порядка идентификации инвестора и получения выплат, так как прежние инструкции эмитента утратили актуальность.

При этом ассоциации известно, что ряд инвесторов полностью выполнили условия (предоставили выписки, открыли счет в белорусском банке и т. д.), но выплат не получили.

Юристы пессимистично оценивают судебные перспективы инвесторов, поскольку речь о госдолге и местом суда будет Беларусь, поскольку в РБ представлять интересы в суде смогут только белорусские адвокаты, прикрепленные к государственным адвокатским конторам.

Впрочем, инвесторы рассчитывают на «добрую волю» эмитента и видят в этом более быстрое решение, чем суд, говорят в АВО.

Минфин Беларуси 28 февраля «погасил» белорусскими рублями еврооблигации на $800 млн и «выплатили» белорусскими купон на $27,5 млн. Кроме того, в конце февраля были «выплачены» белорусскими рублями купонные доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн.

Сейчас в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов объемом $2,45 млрд. Эти бонды размещались в 2017–2022 годах, а андеррайтерами выступали Citi и Raiffeisen Bank International.