Минфин Беларуси снова «выплатил» купоны по долларовым евробондам белорусскими рублями

Минфин Беларуси 24 августа 2023 года продолжил практику обслуживания внешнего долга Беларуси в белорусских рублях.

В очередной раз купонный доход по выпускам долларовых еврооблигаций Belarus-2026 и Belarus-2031 был перечислен в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

«24 августа 2023 г. состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026, Belarus-2031 в размере 38,6 млн долларов США в эквиваленте», - говорится в сообщении Минфина РБ.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», - сказано в сообщении.

Международные рейтинговые агентства расценивают подобное обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.