Власти Беларуси внесли поправки в порядок «погашения» еврооблигаций в белорусских рублях

Совмин и Нацбанк Беларуси внесли поправки во «временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств», следует из постановления №583/16 от 4 сентября 2023 года.

Речь идет об обслуживании и погашении государственных валютных облигаций (евробондов) в белорусских рублях.

В частности, власти уточнили, что «исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях» осуществляется на текущий счет (то есть минуя спецсчет в Беларусбанке – ред.) «держателей еврооблигаций, которые приобрели их ранее 6 сентября 2022 г». и не являются резидентами недружественных стран, при условии «перевода еврооблигаций при их погашении на счет Министерства финансов (РБ) в депозитарии-нерезиденте».

Подобная поправка, по идее, должна обеспечить решение проблем с погашением облигаций и выплатой купонного дохода российским инвесторам в белорусские евробонды.