Беларусь продолжает выплачивать купонный доход по евробондам в белорусских рублях

Белорусские власти продолжают выплату купонного дохода в белорусских рублях по номинированным в иностранной валюте евробондах.

«29 декабря 2022 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в сумме 22,9 млн. долларов США в эквиваленте», - сообщил Минфин РБ.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», - отмечается в сообщении.

Доступ к этим средствам в белорусских рублях открыт как для платежного агента «Citibank N.A. London Branch», отказавшегося обслуживать белорусские евробонды, так и для всех владельцев бумаг указанного выпуска при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.

Международные рейтинговые агентства понизили рейтинг белорусских евробондов до уровня «дефолт».