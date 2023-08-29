Минфин Беларуси вновь «выплатил» купоны по долларовым евробондам рублями

Минфин Беларуси 28 августа 2023 года продолжил практику обслуживания внешнего долга Беларуси в белорусских рублях.

В очередной раз купонный доход по выпускам долларовых еврооблигаций Belarus-2030 был перечислен в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

«28 августа 2023 г. состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2030 в размере 18,6 млн долларов США в эквиваленте», - говорится в сообщении Минфина.

В нем отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Международные рейтинговые агентства расценивают подобное обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.