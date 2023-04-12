Канада ввела санкции против Нацбанка и 8 банков Беларуси

Канада расширила санкции против Беларуси и России, включив в санкционные списки Национальный банк РБ и 8 крупнейших банков Беларуси.

«…действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису», - говорится в сообщении на сайте МИД Канады.

В санкционные списки включены Национальный банк Беларуси, а также Приорбанк, Белвнешэкономбанк (БелВЭБ), БПС-Сбербанк (Сбер Банк), ВТБ Банк (Беларусь), Белгазпромбанк, Статусбанк, Беларусбанк, Белагропромбанк.

Канада также ввела санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер".

Санкции введены в том числе в отношении Воронежского опытного завода программной продукции (ВОЗПП), занимающейся спутниковыми данными компании "Терра Тех", группы компаний "Волга-Днепр", в которую входят авиакомпании "Волга-Днепр" и "ЭйрБриджКарго". Также в список попало дочернее предприятие группы - грузовая авиакомпания АТРАН.

В частности, введены санкции в отношении главы Татарстана Рустама Минниханова и замминистра обороны РФ Николая Панкова.

В санкционный список также включена супруга Минниханова Гульсина и владелец агентства Regnum Сергей Руднов. Помимо этого, канадские власти ввели рестрикции против компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В санкционный список была также включена авиакомпания "Волга-Днепр" и ее основатель Алексей Исайкин.