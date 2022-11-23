Канада ввела санкции против белорусских банков и предприятий

Правительство Канады расширило санкционный список, добавив в него ряд белорусских банков, предприятий и граждан, сообщила во вторник пресс-служба МИД Канады.

Согласно сообщению, под санкции попали Нацбанк Беларуси, Банк развития, Альфа-Банк, МТБанк, Паритет.

Среди предприятий республики в санкционный список включены Белорусская железная дорога, Минский завод колесных тягачей, КБ Радар, АГАТ - системы управления, Завод точной электромеханики и ряд других предприятий, большая часть которых связана с производством военной техники и оборудования, а также изделиями двойного назначения.

В настоящее время в канадский санкционный список входят 55 белорусских предприятий и организаций, передает Интерфакс.

Также санкции Канады распространены на 22 граждан Беларуси, в числе которых спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Гулевич, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов и ряд других высокопоставленных чиновников, руководителей ВС РБ и силовых структур.

В настоящее время под санкциями Канады находится 181 белорусский гражданин.