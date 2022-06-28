Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Канада вводит новые санкции против оборонного сектора РФ и Беларуси

Канада в понедельник объявила о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором России и Беларуси.

Под санкции попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России, и 13 чиновников, два представителя силового сектора и две компании из Беларуси.

В санкционный список Канады попали Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков, Виктор Шейман, Андрей Сыч, Игорь Петришенко, Владимир Макей, Юрий Селиверстов, Александр Червяков, Виктор Каранкевич, Владимир Перцов, Константин Шульган, а также Белтаможсервис и Белтелерадиокомпания.

Ограничения будут касаться и 15 граждан Украины, поддерживающих российскую оккупацию.

Правительство Канады также предпримет шаги по противодействию деятельности российской дезинформационной и пропагандистской машины, которую контролируют чиновники Кремля.

Трюдо также анонсировал "дополнительные и немедленные шаги" для запрещения экспорта в Россию определенных передовых технологий, которые могут усилить российский оборонный сектор, включая квантовые компьютеры и соответствующее программное обеспечение и материалы.

Аналогичный запрет также вводится и в отношении Беларуси; кроме того, запрещается торговля рядом товаров роскоши между Канадой и Беларусью. Канадский премьер также подтвердил введение санкций против российского золота и частичный запрет на его импорт.

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