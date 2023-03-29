Последнее обновление: 29.03.2023 14:03

Канада продлит ужесточение норм в торговле с Россией и Беларусью на неопределенный срок

Власти Канады намерены продлить на неопределенный срок отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении российского и белорусского импорта, говорится в проекте федерального бюджета страны на следующий финансовый год.

"В бюджете на 2023 год предлагается внести поправку в таможенный тариф, чтобы на неопределенный срок продлить отмену тарифного режима наибольшего благоприятствования для российского и белорусского импорта", - отмечается в документе, передает ТАСС.

В марте 2022 года власти Канады на фоне российской военной агрессии против Украины приняли решение лишить РФ и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввели тарифы в 35% на импорт из этих стран.

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