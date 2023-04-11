Власти Беларуси будут использовать рекламный сбор на финансирование пропаганды

Лукашенко подписал 10 апреля 2023 года подписал указ №98, которым в новой редакции излагается указ от 31 марта 2022 года № 131 "О развитии средств массовой информации".

Под «развитием СМИ» в обеих редакциях указа понимается частичное финансирование государственных за счет введенного в стране рекламного сбора.

«В документе актуализированы подходы к развитию национальных СМИ, а также расширены направления использования средств сбора за размещение (распространение) рекламы на создание и продвижение белорусского контента», - говорится в официальном комментарии к указу №98.

Под продвижением белорусского контента следует понимать очень большой уровень экспансии официальной пропаганды и убеждения в существовании особой белорусской реальности, которую отказываются замечать и понимать недружественные страны.

В новой редакции четко прописано, что распорядителем средств от рекламного сбора выступает белорусское министерство «правды» (Мининформ).

Получателями этой помощи от «государства» («средства в полном объеме направляются на оказание поддержки в виде субсидий») выступают редакции государственных СМИ и телеканалов, госагентство «БелТА», РУП «Дом прессы» и БГУ (в целях организации образовательного процесса).

Кроме того, рекламный сбор можно потратить на приобретение оборудования для производства «белорусского контента», а также реконструкцию, техническое переоснащение и реконструкцию основных фондов.