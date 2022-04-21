Последнее обновление: 21.04.2022 13:09

БГУ предоставит обучение журналистике только будущим работникам государственных СМИ

Белорусский государственный университет отказался от платной формы обучения на факультете журналистики, что означает, что высшее образование в этой сфере будет доступно только будущим сотрудникам государственных медиа.

В этом году на факультет журналистики БГУ планируют принять 91 человека. При этом на специальности «журналистика» и «журналистика международная» можно будет поступить только на бюджет. Девятерых платников возьмут на специальность «информация и коммуникация».

«… сегодня акцент государственной информационной политики делается в сторону развития государственных СМИ. У всех абитуриентов есть право участвовать в конкурсе и поступить на бюджетную форму и, соответственно, затем быть распределенными в любую организацию информационного сектора. В первую очередь — заказчика кадров. В этом году, с учетом анализа распределения выпускников, университетом и было принято такое решение», - заявил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович.

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