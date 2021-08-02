Последнее обновление: 02.08.2021 17:29

Провластный союз журналистов заморозил свое участие в международной федерации

Провластный Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил приостановить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) из-за глухоты последнего.

"Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ", - говорится в заявлении БСЖ.

Свое решение БСЖ объяснил "систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов" и "отсутствием солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод".

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