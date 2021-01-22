Последнее обновление: 22.01.2021 15:55

В Беларуси стартовала кампания за исключение госТВ из Европейского вещательного союза

Белорусский фонд культурной солидарности запустил кампанию с целью исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (EBU) и лишения права на трансляцию и участие в конкурсе «Евровидение».

Соответствующее обращение фонд направил в EBU, указав на репутационные риски, которые несет сотрудничество с вещателем, глава которого Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС.

«Нет, мы не хотим лишить Беларусь «Евровидения». Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что имеет название «Европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Оно на территории Зла», — сказано в сообщении фонда.

«Это не медиа, а инструмент политического давления и пропаганды, с помощью которого в обществе разжигается вражда. Они увольняют своих сотрудников прямо за пост в сетях, разрывают контракты за выражение своей гражданской позиции, как случилось с победителями национального отбора к «Евровидению-2020» VAL.musicproject. А тех, кто еще остался работать, держат в страхе», - подчеркивается в сообщении.

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