Совбез Беларуси предложил восстановить призыв студентов

Совбез Беларуси предложил вернуть практику времен СССР призыва студентов вузов на срочную службу.

«Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они (ректора вузов – ред.) смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе», - заявил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович на совещании с руководителями учреждений высшего образования в Министерстве образования.

«Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение», - продолжил глава Совбеза.

«И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии. Но это мое видение. Хотелось бы услышать мысли прежде всего руководителей высших учебных заведений…», - добавил он.

По его словам, он ждет моментального ответа от ректоров: «Дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности».