Минобороны сообщило о деталях проверки боеготовности по поручению Лукашенко

Минобороны Беларуси сообщило, что в рамках начатой 3 апреля проверки боевой готовности Вооруженных Сил осуществляется приведение одного из соединений Западного оперативного командования в готовность к выполнению задач по предназначению.

«Отрабатывается весь комплекс мероприятий перевода механизированного соединения с мирного на военное время. Завершен прием мобилизационных ресурсов. Численность соединения доведена до шести тысяч человек. С хранения сняты вооружение, военная и специальная техника», -говорится в сообщении.

«Отдельные подразделения совершили марши в назначенные районы, оборудовали тыловую инфраструктуру, осуществили подготовку вооружения и военной техники к выполнению задач по предназначению и приступили к мероприятиям боевого слаживания, в рамках которых проходят занятия по боевой подготовке. На завершающем этапе проверки личный состав соединения примет участие в бригадном тактическом учении», - информирует ведомство.