Минобороны РБ призовет около 1 тыс. запасников ради очередной проверки боеготовности

Минобороны Беларуси сообщило о том, что в мае проведет очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

«Проверке будут подвергнуты в первую очередь воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской области. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также будут привлечены и подразделения обеспечения», - говорится в сообщении ведомства.

«…предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит 1000 человек», - сказано в сообщении.

«Одной из особенностей комплексной проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения», - сообщает ведомство.

В рамках проверки экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства РБ.