Последнее обновление: 08.03.2023 08:15

Совбез Беларуси одобрил проект закона о народном ополчении

Совбез РБ одобрил проект закона о народном ополчении, говорится в постановлении ведомства №2 от 6 марта 2023 года.

«Одобрить проект Закона Республики Беларусь «О народном ополчении», устанавливающий правовые основы добровольного участия граждан в обеспечении военного положения", - говорится в документе.

Министру обороны предписано «в месячный срок направить доработанный с учетом высказанных предложений и замечаний проект закона в Совет министров Республики Беларусь для его последующего внесения в Палату представителей».

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