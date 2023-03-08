Совбез Беларуси одобрил проект закона о народном ополчении

Совбез РБ одобрил проект закона о народном ополчении, говорится в постановлении ведомства №2 от 6 марта 2023 года.

«Одобрить проект Закона Республики Беларусь «О народном ополчении», устанавливающий правовые основы добровольного участия граждан в обеспечении военного положения", - говорится в документе.

Министру обороны предписано «в месячный срок направить доработанный с учетом высказанных предложений и замечаний проект закона в Совет министров Республики Беларусь для его последующего внесения в Палату представителей».