Украина показывает белорусским пограничникам видео о войне, включая кадры из Бучи

Украинские пограничники установили на границе с Беларусью большой экран, на котором показывают белорусским пограничникам видео о войне, включая кадры из Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет об участке границы в Житомирской области, сообщает УНН.

Ролик, который транслируется для белорусских пограничников, включает кадры выступления Лукашенко с обещаниями оказывать России «всяческую поддержку», обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам, последствия ударов по украинским городам, нанесённые, в частности, с территории Беларуси.