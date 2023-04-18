Лукашенко предложил «ДНР» помощь в восстановлении оккупированных территорий

Лукашенко предложил приехавшему в Минск «главарю ДНР» Денису Пушилину помощь Беларуси в восстановлении и нормализации жизни людей на оккупированных территориях Украины.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями", - заявил Лукашенко во время протокольной части встречи с Пушилиным.

"Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои…», - поинтересовался Лукашенко.