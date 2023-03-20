МВД Беларуси грозит заочным проценссом очередному участнику полка Калиновского

МВД Беларуси сообщило, что установило личность еще одного гражданина страны, который является участником воюющего за Украину полка Калиновского.

«Сотрудниками 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПИК МВД установлен участник военных действий на территории Украины в составе так называемого полка Калиновского. 46-летний мужчина, проживавший в Гродненской области, принимает участие в вооруженном конфликте с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют, в том числе, его рассказы в социальных сетях, иллюстрированные фотоснимками и видео», - говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что завело уголовное дело «о за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании»: «… "легионер" может быть осужден заочно и впоследствии привлечен к уголовной ответственности».